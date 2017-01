Agents of S.H.I.E.L.D. 4: Patton Oswalt tornerà nella serie

Entertainment Weekly svela, in anteprima, un gradito ritorno nella quarta stagione di. L'attore tornerà a dare il volto ai fratelli Sam e Billy Koenig nell'episodio in onda il 31 gennaio su ABC, 'Hot Potato Soup'.

In questa puntata, Sam e Billy vengono inseguiti da chi vuole ottenere il Darkhold e solo Coulson e i suoi Agenti possono aiutarli. Ma non solo... finalmente verrà svelato il segreto della famiglia Koenig.

Ricordiamo che il primo Koenig fu Eric durante la prima stagione, ucciso da Grant Ward. Dopodiché abbiamo incontrato i fratelli identici Billy e Sam; i due hanno spesso scherzato affermando che ci sono 13 Koenig identici in giro per il mondo! Ed ora, con la storyline dei Life Model Decoy in corso, potremmo scoprire che i Koenig non sono altro che LMD!

"Patton Oswalt ritorna nei panni dei Koenig e, finalmente, sveleremo il loro segreto" hanno stuzzicato gli showrunner Jed Whedon e Maurissa Tancharoen. Pronti a scoprire la verità?