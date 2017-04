Agents of S.H.I.E.L.D. 4: Possibile il ritorno di Hunter?

La terza storyline di, essendo molto aperta a un milione di possibilità di qualsiasi genere, potrebbe farci ritrovare un altro fan favourite, Lance Hunter (), che abbiamo imparato ad apprezzare nella stagione 2.

Il suo Instagram è stato recentemente aggiornato con un post in cui lui e Henry Simmons si abbracciano sul set. Ora, sarà un throwback thursday? Forse, ma non si vedono hashtag al riguardo. Se la foto fosse recente potrebbe invece darci qualche indizio su un suo possibile ritorno nello show.

Il suo personaggio, Lance Hunter, lo abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare a partire dalla seconda stagione, fino alla metà della terza quando lui e la moglie Bobbi Morse (Adrianne Palicki), sono stati costretti a ritirarsi dopo essersi compromessi - volontariamente per salvare gli altri - in missione.

Jed Wedon aveva annunciato che dei volti noti sarebbero tornati nel Framework, e infatti abbiamo rivisto Grant Ward (Brett Dalton), per fare un esempio. Vedremo se succederà o no. Intanto aspettiamo tutti con ansia di capire se lo show sarà o meno rinnovato per una quinta stagione, data la brillante - seppure non troppo seguita - quarta in corso.

Agents of S.H.I.E.L.D. torna il 18 aprile con l'episodio ‘No Regrets’ sulla ABC.