Agents of S.H.I.E.L.D. 4: il promo dell'Hydra anticipa un Nuovo Ordine Mondiale

Da pochissimo, il colosso televisivo statunitenseha rilasciato il promo per l'episodio 16 della quarta stagione diche ci mostra un mondo completamente diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere. Il filmato è disponibile, come sempre, dopo il salto, in calce alla notizia.

Come potete vedere in questo video della durata approssimativa di trenta secondi, ci viene presentata una realtà che ospita vite alternative per tutti i personaggi principali. Simmons è apparentemente morta, Coulson è un insegnante anti-inumani, Daisy si vede con Ward, Mack è un semplice uomo di famiglia, Fitz è un high-roller e May fa parte dell'Hydra.

La prossima e sedicesima puntata della quarta stagione di Agents of SHIELD, che porterà il titolo originale di What If... verrà trasmessa sui piccoli schermi a stelle e strisce il 4 aprile sul network ABC. In Italia, invece, la stagione tornerà il 22 marzo con il settimo episodio intitolato Patti con i nostri demoni su FOX.