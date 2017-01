Agents of S.H.I.E.L.D. 4: Rilasciate le fotografie del nuovo episodio "Patriots"

è prossimo al ritorno dalla pausa invernale.hanno pubblicato alcune fotografie inedite del nuovo episodio dello show, intitolato. Le immagini sono disponibili, come sempre, in fondo alla notizia.

Nell’episodio vedremo Coulson e Mack separati dal resto del team. I due scopriranno un segreto scioccante su Mace, segreto che comprometterà tutto lo SHIELD. Nell’universo dei fumetti Marvel, The Patriot è anche il nome del supereroe del passato che si nasconde dietro a Jeffrey Mace (Jason O’Mara).

Magari anche l’episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. racconterà la stessa storia? Oppure getterà luce sul coinvolgimento di Mace nel bombardamento di Vienna visto in Captain America: Civil War? Le fotografie dell’episodio sono disponibili in fondo alla notizia.

Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà in onda questa sera su ABC, restate con noi per tutti gli aggiornamenti. Buona visione!