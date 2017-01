Agents of S.H.I.E.L.D. 4: sinossi del 10° episodio, rumor sui prossimi

Marvel e ABC hanno diffuso in rete la sinossi del decimo episodio della quarta stagione di, che sarà titolato 'The Patriot' e dovrebbe scavare (probabilmente) sulle origini del nuovo Direttore dell'organizzazione.

Stando a quanto diffuso dalla ABC, The Patriot vedrà "Coulson e May scoprire un segreto scioccante riguardante Mace, che lascerà tutto lo S.H.I.E.L.D. in una situazione pericolosa".

Intanto una foto dietro le quinte sembra aver svelato i titoli di alcune delle prossime puntate (conoscevamo solo quelli del nono e decimo):

4×09: Broken Promises

4×10: The Patriot

4×11: Wake Up

4×12: Hot Potato Soup

4×13: BOOM

4×14: The Man Behind the S.H.I.E.L.D.

Che siano questi, effettivamente, i titoli delle prossime puntate del serial? Ai posteri l'ardua sentenza...