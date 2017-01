Agents of S.H.I.E.L.D. 4: la sinossi dell'undicesimo episodio

Marvel e ABC hanno diramato in rete la sinossi dell'undicesimo episodio della quarta stagione del serial, che sarà titolato 'Wake Up'. Potete leggerla comodamente dopo il salto.

"May lavora per scoprire la verità su cosa le è capitato; la mossa successiva di AIDA mette a rischio la vita di tutti gli altri".

Nell'episodio in questione farà il suo ritorno il Generale Talbot, interpretato nuovamente da Adrian Pasdar; l'ultima volta che lo abbiamo visto è stato nel corso della terza stagione.

Inoltre in quest'episodio vedremo anche Katya Belyakov, interpretata da Ava Acres. Per chi non se la ricordasse, è la giovanissima Inumana che May fu costretta ad uccidere. Probabilmente vedremo, dunque, un flash-back a riguardo.