Attualmente, negli States,è in pausa, ma la quarta stagione tornerà su ABC a partire dal 10 gennaio. Oggi il network statunitense e lahanno diffuso in rete la sinossi della midseason premiere di gennaio. La trovate dopo il salto.

"Sulla scia del loro incontro con Ghost Rider, gli agenti dello S.H.I.E.L.D. si trovano improvvisamente contro una miriade di nuove minacce: gli Anti-Inumani Cani da Guardia guadagnano influenza politica con la Senatrice Nadeer, insieme ad un misterioso benefattore. Nel frattempo, all'insaputa dell'intero team, Aida ha rapito l'Agente May e l'ha rimpiazzata con una Life Model Decoy. Il piano malvagio di Aida per May ed il team restano un mistero...".

La serie tornerà il 10 gennaio.