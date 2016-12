Agents of S.H.I.E.L.D. 4: la storia di Ghost Rider non è ancora finita

, l’attore che interpreta il fratello di, nella quarta stagione, ha rivelato alcuni dettagli sul mid-season finale della serie. A quanto pare non tutto è come sembra, e la storia dipotrebbe non essersi conclusa.

“So alcune cose. In questo momento la serie è in pausa invernale, ma posso dirvi che sono sicuro che questa non è la fine per Ghost Rider”, ha detto l’attore a FanFest. “So che hanno alcuni assi nella manica, sarà una cosa fuori di testa”.

L’ultima puntata in cui abbiamo visto Ghost Rider è stata “The Laws of Inferno Dynamics”, dove Eli Morrow, lo zio di Robbie Reyes, si è scagliato contro il nipote che stava collaborando con Daisy Johnson e lo S.H.I.E.L.D. Il risultato? Sia Morrow che Ghost Rider sono spariti nel nulla.

Voi cosa ne pensate? Come faranno a far tornare il personaggio? Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà in onda il 10 Gennaio su ABC. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!