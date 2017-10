Agents of S.H.I.E.L.D. 5: Adrianne Palicki apre ad un suo ritorno

Mentre la Marvel e ABC hanno comunicato il ritorno della quinta stagione diper il prossimo 1° dicembre,ha aperto ad un suo ritorno nel serial.

Come saprete, il personaggio della Palicki, Bobbi Morse a.k.a. Mimo, è stato 'tagliato fuori' dal cast, insieme a Lance Hunter (Nick Blood) durante la terza stagione. Questo per permettere ai due di partecipare ad uno spin-off che la Marvel non ha mai realizzato e ha cancellato durante le prime fasi di sviluppo.

Ora Blook nei panni di Hunter tornerà nell'attesa quinta stagione, ma non la Palicki, impegnata in un'altra serie tv, The Orville. Eppure in una nuova intervista, Adrianne Palicki apre ad un suo possibile ritorno nello show: "Se me lo chiedono, tornerei assolutamente. So che Nick tornerà, e senza Bobbi mi chiedo cosa faranno. Ma farei anche un cameo. Questo è certo".