Agents of S.H.I.E.L.D. 5: Clark Gregg posta una foto dal set della stagione n.5!

debutterà in autunno e, quindi, Agents of S.H.I.E.L.D. , tornerà con un po' di ritardo rispetto alla normale scaletta autunnale. Rivedremo gli agenti segreti Marvel a partire da gennaio 2018. Tuttavia la produzione è già iniziata.

Ed ecco che il buon Phil Coulson (Clark Gregg), ci stuzzica con una foto dal set che attiva direttamente dal suo account Instagram. Anche Chloe Bennett, che interpreta Daisy Johnson aka Quake, ha postato un'immagine via social media, in cui la rivediamo con l'acconciatura stile SHIELD e la cui caption parla apertamente del ritorno della serie.

Quando li abbiamo visti l'ultima volta, gli agenti sono stati prelevati e portati via in quella, quantomeno per Phil, che sembra una stazione spaziale dove, tra le altre cose, Coulson lavora. Così, in mezzo al nulla. Cosa vorrà dire? Stavolta per scoprirlo dovremo aspettare davvero tanti mesi!

Agents of S.H.I.E.L.D. torna a partire da gennaio 2018.