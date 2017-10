Agents of S.H.I.E.L.D. 5: è in arrivo un crossover con Marvel's Inhumans?

: Recenti rumor legati alla quinta stagione dianticipano l’arrivo di un crossover con Inhumans , il nuovo show targato Marvel che quest’anno ha esordito sulla rete statunitense ABC, registrando ascolti disastrosi.

Ancora non sappiamo per quante altre stagioni durerà Agents of S.H.I.E.L.D. ma, dopo aver introdotto gli LMD, Ghost Rider e persino un mondo governato dall’Hydra, lo show sembra intenzionato ad esplorare il proprio passato affinché possa guidarlo in un nuovo futuro. Un primo esempio di come questo possa accadere è alla reintroduzione dei temi “cosmici” promessi dalla quinta stagione ormai alle porte, la quale riporterà sugli schermi gli alieni Kree.

Qualora non abbiate mai sentito nominare Sals-Bek, l'alieno Kree che si mormora comparirà in almeno due episodi del serial, non preoccupatevi: si tratta di un personaggio comparso una sola volta nel vasto universo Marvel. Questa sua unica apparizione risale appunto al 1995, anno in cui il fumetto Inhumans: The Great Refuge approdò sugli scaffali statunitensi. Il ruolo marginale ricoperto a suo tempo dal personaggio potrebbe però fornirci un indizio sui suoi piani in Agents of S.H.I.E.L.D.



Abbiamo già visto diversi Kree nel serial targato ABC, e ogni volta si sono puntualmente mostrati a caccia di qualcuno. Allo stesso modo, Sals-Bek, quantomeno nel fumetto, giungeva sulla Terra per eliminare alcuni Inumani bloccati sul nostro pianeta e appartenenti alla Famiglia Reale. Con Medusa, Black Bolt e altri personaggi del serial Marvel's Inhumans nella medesima condizione, la comparsa di Sals-Bek potrebbe dunque implicare l’arrivo di un crossover fra i due serial, che per giunta condividono la stessa rete televisiva. Appurato ciò, non ci sorprenderebbe se davvero gli autori di ambedue gli show decidessero di stabilire, ad un certo punto, un legame più profondo fra le due serie.



Quand’anche la Famiglia Reale Inumana non dovesse comparire in Agents of S.H.I.E.L.D., la missione di Sals-Bek lo porterà inevitabilmente a scontrarsi con Phil Coulson, Quake, Yo-Yo ed il resto del team. In attesa di conoscere ulteriori dettagli sul personaggio e sul chiacchierato crossover fra i due show, vi ricordiamo che gli agenti dello S.H.I.E.L.D. torneranno sulla rete ABC il 1° dicembre con una speciale season première della durata di due ore.