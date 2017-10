Agents of S.H.I.E.L.D. 5: l'interprete di Yo-Yo è stata promossa a regular

Dopo aver ricoperto un ruolo centrale nella quarta stagione di, l’attrice, che nel serial interpreta l’agente soprannominato, è stata promossa a regular dalla rete ABC.

Il nuovo status quo della Cordova-Buckley è stato annunciato nelle ultime ore dal portale statunitense Deadline, il quale ha così confermato che Elena "Yo-Yo" Rodriguez rimarrà una presenta fissa anche nella quinta stagione che andrà in onda nei prossimi mesi.



I produttori esecutivi Jed Whedon, Maurissa Tancharoen e Jeffrey Bell hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui definiscono l’attrice messicana una “potenza”, sostenendo quanto lei abbia trasmesso le proprie caratteristiche naturali al personaggio interpretato.



La Cordova-Buckley, che nella serie interpreta un’inumana capace di correre a velocità supersonica, tornando sempre al punto da cui è partita dopo ogni battito cardiaco, parteciperà al panel del New York Comic Con previsto per il 7 ottobre. Questo vedrà inoltre la partecipazione di Jeph Loeb, Clark Gregg e svariate altre star dello show, di conseguenza ci aspettiamo che per l'occasione venga rilasciato del materiale promozionale relativo alla nuova stagione ormai alle porte.