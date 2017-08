Agents of S.H.I.E.L.D. 5: Jeff Ward nel cast, quando tornerà la serie?

Tra alti e bassi,è diventata una serie amatissima dai fan della Marvel, tanto che la ABC ha dato il via libera anche ad una quinta stagione che rivedrà l'Agente Coulson, Daisy "Quake" Johnson e tutti gli altri in azione.

Deadline conferma ora che l'attore Jeff Ward (Manson's Lost Girls) è stato ingaggiato dalla Casa delle Idee per interpretare un personaggio chiave (ma ancora top-secret) in svariati episodi di questa attesa quinta stagione.

Intanto sembra confermato che il serial partirà immediatamente dopo la fine della prima stagione di Marvel's Inhumans. La ABC ha confermato, in particolarmodo, che questa quinta stagione non dovrebbe subire alcuna pausa ed andare in onda in maniera continuativa.