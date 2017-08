Agents of S.H.I.E.L.D. 5: nella quinta stagione, forse, rivedremo... SPOILER

Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà per la sua quinta stagione a partire da gennaio 2018 e potrebbe tornare qualcuno che abbiamo già visto nel corso delle serie precedenti. Se volete sapere di chi si tratta proseguite con l'articolo, altrimenti fermatevi qui.

I Kree. Potremmo rivedere gli alieni blu. Nella Fase Tre dell'MCU succederanno un sacco di cose, a partire dal big team degli Avengers in Infinity War e poi il solo movie su Captain Marvel che introdurrà nell'Universo Cinematografico Marvel la guerra tra i Kree e gli Skull.

Poiché per adesso la questione è stata solo leggermente accennata proprio in AOS, è possibile che la stagione 5 si concentri su questo arco narrativo, che poi introdurrà l'atteso Captain Marvel, dove gli verrà data specifica narrazione.

Chloe Bennet, aka Quake, potrebbe aver accidentalmente rivelato che sarà proprio questo l'arco narrativo e che dunque i Kree saranno in AOS 5, potete vedere il video Tumblr qui sotto.

Apparentemente si vede infatti un attore che pare essere al trucco per diventare proprio un Kree. Certo, le storie che racconterà la serie la prossima stagione potrebbero essere diverse, nel senso che, come questa razza aliena è stata introdotta in Agents of S.H.I.E.L.D. nelle passate stagioni per raccontare prima della resurrezione di Phil Coulson grazie al loro sangue, poi del discorso Inumani (o, per meglio dire, Nu-Humans), gli archi narrativi da scegliere non mancano.

Per introdurre Captain Marvel avrebbe senso rimettere in campo i Kree perché da comics sappiamo che gli alieni hanno un ruolo fondamentale nella origin story di come il pilota dell'Air Force Carol Danvers (Brie Larson) diventi poi Captain Marvel.

Ma cos'è la guerra Kree-Skull?

Nei fumetti Marvel, questo arco narrativo è raccontato nei primi anni 70 e qui gli Avengers si ritrovano coinvolti con Mar-Vell, l'eroe Kree in lotta contro gli Skrull. Marv-Vell si rivelerà essere una figura centrale in questo conflitto Kree-Skrull a causa delle sue conoscenze sull'"Omni-Wave Projector," un'arma dall'enorme potenziale distruttivo.La guerra finisce quando Mar-Vell viene portato nel cuore dell'Impero Skrull per costruire l'arma e vari eroi Marvel (tra cui i Vendicatori), arrivano e mettono a posto le cose grazie anche alla Destiny Force che riesce ad imbrigliare la spalla di Mar-Vell, Rick Jones, per mettere fine al conflitto.

Vedremo come sarà sviluppata sullo schermo la storia di Carol Denvers, ma intanto diteci, avreste voglia di rivedere davvero i Kree nella stagione 5 di AOS? Ditecelo nei commenti!