Agents of S.H.I.E.L.D. 5: sarà una stagione "intergalattica"!

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. : gli agenti diventano "cosmici"! E' appena stata postata online, via social, un'immagine che confermerebbe, stando alla caption e alla foto, ciò che avevamo immaginato vedendo la fine della quarta stagione...

A dare la "news" via Twitter è stato Geoffrey Colo , uno dei produttori della serie e possiamo vedere il setting che i nostri agenti preferiti esploreranno nelle loro prossime avventure. Alla fine della quarta stagione infatti, le super spie sono state "congelate" messe in custodia e probabilmente trasferite... nello spazio!

Geoffrey Colo @GeoffreyColo

La mia vista attuale guardando dalla finestra del set di @Marvel #AgentsofSHIELD #SneakPeek

Lo avevamo visto già dal poster ufficiale uscito pochi giorni fa, che gli agenti dello S.H.I.E.L.D. si sarebbero trovati " fuori da questo mondo... lontano da questo mondo". Comunque, nonostante ciò, non è trapelato nulla del possibile plot e, che è peggio, della possibile "connessione" con i prossimi film in programma dell'MCU. Avengers: Infinity War, vi dice nulla?

Di nuovo, potremmo immaginare una qualche eventuale connessione con gli agenti S.W.O.R.D., e forse, come è stato annunciato, il possibile crossover con Inhumans, ma è tutto da vedere. Qualcosa in più, speriamo, sapremo al prossimo New York Comic Con.

Che ne dite? Siete curiosi di veder la stagione numero 5 di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.? Ditecelo nei commenti!