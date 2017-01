Agents of S.H.I.E.L.D.: ABC ottimista per una quinta stagione

Anche se la qualità di, serial di casa Marvel, cresce di stagione in stagione, il rating si abbassa sempre più vertiginosamente. Non ha aiutato il cambio di orario in USA, ovviamente.

Una delle gravi pecche è che lo show viene guardato dagli spettatori USA 'non in onda' bensì registrato, il che non aiuta il rating e gli ascolti dello show. Quindi, stando a tutto questo, la quarta stagione attualmente in onda potrebbe essere l'ultima.

Non la pensa cosi Channing Dungey della ABC che, intervistata a riguardo, si è definita ottimista riguardo una quinta stagione: "Siamo incredibilmente incoraggiati a riguardo. La quarta stagione è stata creativamente parlando la più forte fin'ora. [...] Sono davvero ottimista a riguardo".