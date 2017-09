Agents of S.H.I.E.L.D.: ABC voleva cancellarlo, ma la Disney l'ha impedito

Mentre la divisione cinematografica dei Marvel Studios gode di una grossa popolarità, fiducia da parte dei fan e incassi stratosferici, non si può dire lo stesso della divisione televisiva gestita dae, in parte, da

L'interesse e la qualità delle serie Netflix è calata di molto e con essa i budget (molti sperano in un grosso ritorno alla "qualità" con l'atteso The Punisher) ed Inhumans, in arrivo tra due giorni su ABC, sembra sia destinato ad essere un flop annunciato.

Ed Agents of S.H.I.E.L.D.? Il serial sviluppato inizialmente da Joss Whedon è stato da sempre un continuo alternarsi di alti e bassi, con ascolti e rating mai all'altezza delle aspettative. La 'rottura' tra la divisione cinematografica e televisiva, che ha portato a pochissimi riferimenti e collegamenti/camei con i film, ha portato gli spettatori ad allontanarsi sempre di più dal prodotto. E allora perché arriverà una quinta stagione?

Variety afferma che Inhumans non è la prima volta che ABC e la divisione tv della Marvel di Loeb arrivano a 'discutere' di un prodotto. Sembra proprio che ABC volesse chiudere la serie tv sugli Agenti dello S.H.I.E.L.D. con la quarta stagione. A quanto afferma il sito, è stata la Disney ad impedire la chiusura della serie, nonostante molti ai vertici della ABC fossero contrari. Il motivo non è chiaro ma è probabile che la Disney sia convinta ancora che la serie televisiva possa essere, in qualche modo, un trampolino di lancio per i film della divisione cinematografica.