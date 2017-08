Agents of S.H.I.E.L.D.: Henstridge su un possibile crossover con il cinema

Uno dei sogni dei fan della Marvel è vedere i personaggi cinematografici interagire con quelli televisivi. La cosa non sembra avverrà molto presto, anche per via di una 'faida' interna tra le due divisioni della Casa delle Idee.

Ma l'attrice che dà il volto all'Agente Jemma Simmons in Agents of S.H.I.E.L.D., Elizabeth Henstridge, ha svelato perché un crossover tra i due media è difficile che avverrà nei prossimi tempi: "Sono due media differenti. Loro girano dei film che sviluppano per due-tre anni e poi escono, noi sviluppiamo delle storie le giriamo nel giro di poche settimane. I nostri personaggi saranno uguali ad oggi tra 3 anni? Devi pensare alle tempistiche e alle logistiche del caso. Parlando della logistica sarebbe un bel po' difficile".