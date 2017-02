Agents of S.H.I.E.L.D. ha introdotto Nitro nell'Universo Cinematografico Marvel?

Martedì notte è andato in onda negli USA il tredicesimo episodio della quarta stagione di, dal titolo "BOOM", che ha ricevuto buoni ascolti.

ATTENZIONE – SPOILER PER CHI NON HA VISTO L’EPISODIO

Nell’episodio, Terrance Shockley (John Pyper-Ferguson) viene mandato dal Superiore (Zach McGowan) nell’ufficio della senatrice Nadeer (Parminder Nagra), con l’intenzione di trasformarla in un’Inumana.

Contrariamente a quanto previsto, lo stesso Shockley si è rivelato essere un Inumano, trasformandosi in un uomo con la capacità di farsi esplodere e poi ricomporsi.

Impossibile non notare la somiglianza con Nitro, supervillain dei fumetti Marvel e causa principale della Civil War che ha ispirato il film Captain America: Civil War.

Nei fumetti, Nitro non è un Inumano ma ha ottenuto i suoi poteri grazie ad un esperimento Kree. Il suo vero nome è Robert Hunter, ed è stato introdotto nel 1974.

Non è chiaro il perché gli sceneggiatori abbiano creato un personaggio così simile a Nitro senza usare il nome di Robert Hunter, ma probabilmente non volevano che il pubblico lo riconoscesse (come hanno fatto con Daisy Johnson, chiamandola Skye).