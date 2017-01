Agents of S.H.I.E.L.D.: non verranno esplorati altri Ghost Rider

Inabbiamo visto Robbie Reyes sdoppiarsi in, ma in un episodio abbiamo potuto dare un'occhiata anche ad un altro celebre Ghost Rider dei fumetti. Come saprete, infatti, i Ghost Rider sono stati molti nei comics.

Tra i più famosi, ricordiamo, Johnny Blaze e Danny Ketch. E quel Ghost Rider apparso in quell'episodio è proprio Blaze - anche se il produttore esecutivo, Jeffrey Bell, non smentisce né conferma - ma afferma: non lo vedremo più. Almeno non in Agents of S.H.I.E.L.D.

Mentre la possibilità di vedere di nuovo Reyes c'è, quella di vedere un Johnny Blaze o Danny Ketch nel serial ABC sono pari allo zero. "Nel nostro show non possono esistere più Ghost Rider allo stesso tempo, ma è qualcosa che viene 'passato'" spiega Bell "Per noi lo Spirito di Vendetta è un qualcosa che si passa da persona a persona. E chi ha passato lo Spirito di Vendetta a Reyes, e ci sono supposizioni a riguardo che non confermerò... beh, diciamo che per questa serie è abbastanza".

Questa teoria è esatta. In un episodio, ad esempio, è Mack ad essere posseduto dal Ghost Rider, lasciando Robbie Reyes senza il suo alter ego. Questo non vuol dire che non vedremo mai Johnny Blaze o Danny Ketch (magari in un serial Netflix?) ma non in Agents of S.H.I.E.L.D.