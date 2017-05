Agents of S.H.I.E.L.D. rinnovata ufficialmente per una quinta stagione!

I fan dell'Agente Phil Coulson, Quake & Co. possono tirare un sospiro di sollievo. ABC e Marvel Studios hanno ufficialmente rinnovatoper una quinta stagione, che andrà in onda dopo l'estate sul network ABC.

I rumor erano circolati da giorni, ma l'assenza di notizie ufficiali avevano fatto presagire un fato decisamente peggiore per il serial di casa Marvel. Agents of S.H.I.E.L.D., dopo le buone performance della prima stagione, ha visto un calo vertiginoso di ascolti e rating nel corso del tempo, nonostante i fan più "accaniti" trovino la qualità dello show migliorata di stagione in stagione.

La quarta, il cui season finale andrà in onda mercoledì prossimo, ha visto un cambio di orario (alle 22:00). Gli ascolti stabili, le buone critiche degli spettatori e le ottime performance nei DVR e a livello internazionale hanno spinto ABC a rinnovarla... ma con un compromesso. The Hollywood Reporter afferma che ABC ha intenzione di ridurre i costi del budget della serie.