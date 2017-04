Agents of S.H.I.E.L.D.: il rinnovo è incerto

Nonostante il pubblico e la critica stia apprezzando maggiormente questa quarta stagione, gli ascolti dinon stanno aiutando il serial che è stato, spesso e volentieri, a rischio cancellazione da parte di ABC.

Questa quarta stagione sta per tornare, con il terzo arco narrativo ambientato nel Framework, una realtà fittizia in cui i nostri protagonisti sono intrappolati e in cui l'Hydra ha vinto (ed è presente anche Madame Hydra!). In questo nuovo arco narrativo di Agents of S.H.I.E.L.D. torneranno anche numerosi attori scomparsi nelle precedenti stagioni, il che ha portato i fan a pensare ad un 'addio' dello show.

Ma nonostante il rinnovo della serie è ancora incerto al momento, lo showrunner Jed Whedon ha confermato che lui e Maurissa Tancharoen non sono ancora pronti a dire addio allo show e che l'ultimo episodio è stato scritto come finale di stagione e non come finale di serie. Tuttavia, Whedon afferma che "nonostante come andranno le cose, il finale sarà eccitante, ma noi non abbiamo pianificato di fermarci con il serial".