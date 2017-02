Agents of S.H.I.E.L.D. ha risolto l'errore di continuity con gli Avengers

L’introduzione dei, chiamati anche, nell’universo diè stata eccitante ma ha anche generato alcuni problemi di continuity con il. L’ultima puntata della serie ha risolto tutto, vediamo come.

!!! ATTENZIONE !!!! In quanto segue sono presenti spoiler della dodicesima puntata della quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.!!!!!

I Life Model Decoys sono stati introdotti per la prima volta nel film The Avengers: la scena vedeva Phil Coulson (Clark Gregg), Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) e Tony Stark (Robert Downey Jr.). Coulson interrompe i due per avvertire Iron Man dell’arrivo di Loki sulla terra.

Stark, per evitare la conversazione, dichiara scherzosamente di essere un LMD e non il vero Tony Stark. Quella che era una semplice battuta, però, si è rivelata essere un problema di continuity, dato che i Life Model Decoys sono stati inventati dal Dr. Radcliffe nel finale della terza stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.

Chi ha inventato i life model decoys? Radcliffe o Tony Stark? L’ultimo episodio andato in onda, “Hot Potato Soup”, risolve il problema: esisteva un LMD allo SHIELD prima degli esperimenti di Radcliffe, parte di un progetto a cui hanno lavorato Eric, Sam e Billy Koenig. Radcliffe, quindi, avrebbe solo continuato a lavorare su un progetto già esistente.

