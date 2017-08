Agents of S.H.I.E.L.D.: Sharon Carter doveva apparire nella serie

, nonostante i suoi alti e bassi, è una delle serie televisive più longeve di casa Marvel Studios, capace di aver creato una fanbase piuttosto vasta che supporta lo show stagione dopo stagione.

Ed infatti sta per arrivare la stagione numero 5, attualmente in lavorazione che, però, a differenza degli altri, debutterà su ABC soltanto all'inizio del 2018.

E parlando di Agents of S.H.I.E.L.D, è stato chiesto all'attrice Emily VanCamp, interprete dell'Agente 13/Sharon Carter nell'Universo Cinematografico Marvel Studios, se le è mai stato chiesto di partecipare al serial dopo il suo debutto in Captain America: The Winter Soldier.

"Credo ci fosse una discussione a riguardo" conferma l'attrice "Ma all'epoca stavo girando anche Revenge e non se ne fece nulla".

Successivamente la VanCamp è apparsa in Captain America: Civil War ma una sua partecipazione al serial avrebbe fortificato i collegamenti con il resto del Marvel Universe.