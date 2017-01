Agents of S.H.I.E.L.D.: un riferimento a Luke Cage nell'ultimo episodio?

ha rappresentato un ponte di passaggio necessario tra l’universo cinematograficoe la sua controparte televisiva, ai tempi dell’uscita dello show praticamente inesistente. L’ultima seriead essere citata è

Si tratta non tanto di una citazione quanto di un easter egg. Nell’ultimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. andato in onda, The Patriot, un elemento della storia di Luke Cage è diventato particolarmente importante anche nella serie in onda su ABC.

ATTENZIONE!!! Nel resto della notizia sono presenti spoiler di Agents of S.H.I.E.L.D. e Luke Cage!!!!

“The Patriot” si apre con il tentato omicidio del direttore dello SHIELD, Jeffrey Mace (Jason O’Mara). A quanto pare l’arma utilizzata per l’attentato non sarebbe altro che un “Judas Bullet”, particolare proiettile già visto in alcuni episodi di Luke Cage.

Si tratta di uno speciale proiettile in lega di Chitauri prodotto dalle Hammer Industries. Questo è l’unico proiettile in grado di scalfire l’indistruttibile pelle di Cage. I proiettili presentati nelle due serie sono, almeno esteticamente, quasi indistinguibili. Che le due serie possano avere ulteriori collegamenti?

Agents of S.H.I.E.L.D. è attualmente in onda su ABC, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!