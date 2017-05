Agents of S.H.I.E.L.D. è stato rinnovato per una quinta stagione?

, il serial dei Marvel Studios sviluppato per la ABC, arrivato alla sua quarta stagione, si avvia alla sua conclusione. Ed i fan sperano che non sia la "definitiva" bensì la fine di questa stagione, fatta nuovamente di alti e bassi.

Inutile dire che, sebbene molti fan dello show affermano che la serie è migliore rispetto "alle precedenti stagioni", gli ascolti non hanno mai brillato. Ma è pur vero che questo ultimo arco narrativo, titolato Framework, ha visto una risalita di ascolti e un rating maggiore.

Tutto ciò ha fatto ben sperare i fan per un rinnovo del serial... ancora non arrivato. Ora l'autorevole Deadline afferma che, secondo alcune voci, ABC avrebbe rinnovato Agents of S.H.I.E.L.D. per una quinta stagione.

Ovviamente finché non sarà ABC a confermarlo ufficialmente, prendete il tutto con 'le pinze'.