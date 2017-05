Agents of S.H.I.E.L.D.: storie d'amore in vista per gli agenti segreti Marvel!

A pochi giorni dalla notizia del rinnovo per una quinta stagione di, iniziano a circolare voci su qualche possibile sviluppo romantico. Seguonosulla fine della stagione 4. Continuate a vostro rischio e pericolo!

Non che sia importante ai fini della storia, per carità, però considerati gli avvenimenti da... praticamente l'inizio della serie, comprese (e nonostante), le sporadiche apparizioni degli ex di entrambi - la violoncellista, caschetto nero, e l'inumano killer di inumani ex marito di May - forse iniziare a far vedere qualcosa tra Melinda e Coulson non sarebbe una cattiva idea. Più che altro perché è veramente dall'inizio della prima stagione che i due si piacciono, tengono l'uno all'altra però non quagliano. E vabbè. Ecco cosa hanno detto Jed Whedon, Jeffrey Bell e Maurissa Tachearoen durante un'intervista con Entertainment Weekly riguardo possibili sviluppi romantici per la coppia in futuro:

"Nella "relazione" May-Coulson, i due hanno fatto tanti passi verso una possibile unione, senza però arrivare mai da nessuna parte. Tutto quello che sono riusciti a fare è stato decidere di procedere un passo alla volta, ma allo stesso tempo, entrambi hanno ammesso qualcosa di cui non avevano mai discusso ad alta voce. Entrambi hanno detto: "Forse era reale", "Sì, forse è così". Il modo di fare della "vecchia" May era comunicare senza vera comunicazione, quindi questo piccolo cambiamento in tal senso, potrebbe influenzare la loro relazione in futuro, e rendere la faccenda piuttosto interessante."

Alla fine della quarta stagione sia Phil che Melinda hanno apparentemente almeno, ammesso di provare qualcosa l'uno per l'altra. Nonostante questo, i due hanno deciso in quel frangente, di evitare di parlarne, in virtù del fatto che dovevano occuparsi come sempre di una minaccia mortale, rappresentata stavolta da AIDA. Prima che potessero parlare di nuovo, tutto il team viene apparentemente immobilizzato in uno stop temporale e rivediamo Coulson nello spazio, non sapendo nemmeno dove siano finiti gli altri, May compresa.

Quando la serie ricomincerà in gennaio, vedremo cosa avranno deciso gli autori per la coppia non coppia più "snervante" della serie. Non me ne vogliano...

La quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. andrà in onda il venerdì sulla ABC, sarà composta da 22 episodi che saranno trasmessi senza interruzioni.

Nel cast: Clark Gregg (Phil Coulson), Ming-Na Wen (Melinda May), Chloe Bennet (Daisy Johnson/Quake), Iain De Caestecker (Leo Fitz), Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons), Henry Simmons (Alphonso “Mack” MacKenzie).