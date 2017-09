Alias Grace: ecco il trailer ufficiale della seria targata Netflix

ha appena rilasciato il nuovo trailer ufficiale della serie ispirata al romanzo di. Lo show andrà in onda sullain Canada e a livello globale su, il

Alias Grace racconta la storia di Grace Marks (Sarah Gadon), una giovane, povera, immigrata irlandese e domestica in un'abitazione dell'Upper Canada, che - insieme allo stalliere James McDermott (Kerr Logan) - viene accusata e condannata per l'omicidio del ricco contadino e suo datore di lavoro, Thomas Kinnear (Paul Gross) e la sua governante Nancy Montgomery (Anna Paquin) nel 1843. James era stato impiccato, mentre Grace è stata condannata alla prigionia a vita, finché non è stata rilasciata dopo 30 lunghi anni. L'adattamento è stato scritto e prodotto da Sarah Polley e diretto da Mary Harron.