Alias Grace: le foto della nuova serie tv targata Netflix

ha rilasciato in anteprima le immagini di, la nuova miniserie di 6 episodi basato sul pluri-premiato romanzo di, che sarà in onda sulla piattaforma di streaming nell'autunno del 2017.

Ispirato ai fatti realmente accaduti, Alias Grace racconta la storia di Grace Marks (Sarah Gadon), una giovane, povera, immigrata irlandese e domestica in un abitazione dell'Upper Canada, che - insieme allo stalliere James McDermott (Kerr Logan) - viene accusata e condannata per l'omicidio del ricco contadino e suo datore di lavoro, Thomas Kinnear (Paul Gross) e la sua governante Nancy Montgomery (Anna Paquin) nel 1843.



La miniserie è stato scritta e prodotta da Sarah Polley (Take This Waltz, Away from Her) e diretta da Mary Harron (American Psycho, I Shot Andy Warhol). È una produzione originale Netflix e CBC, ed è prodotto da Halfire Entertainment. I produttori esecutivi sono Sarah Polley, Mary Harron e Noreen Halpern. Al fianco di Polley, DJ Carson è il produttore. La miniserie farà il suo debutto in Canada su CBC il 25 settembre 2017.