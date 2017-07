Alias Grace: Netflix ha rilasciato il teaser trailer della serie

La piattaforma di streaming ha rilasciato il teaser trailer della nuova miniserie, che verrà trasmessa in Canada sue andrà in onda nel resto del mondo sua partire da venerdì

Ispirato ai fatti realmente accaduti, Alias Grace racconta la storia di Grace Marks (Sarah Gadon), una giovane, povera, immigrata irlandese e domestica in un abitazione dell'Upper Canada, che - insieme allo stalliere James McDermott (Kerr Logan) - viene accusata e condannata per l'omicidio del ricco contadino e suo datore di lavoro, Thomas Kinnear (Paul Gross) e la sua governante Nancy Montgomery (Anna Paquin) nel 1843. James era stato impiccato, mentre Grace è stata condannata alla prigionia a vita, finché non è stata rilasciata dopo 30 lunghi anni.

Alias ​​Grace è scritta e prodotta da Sarah Polley e diretta da Mary Harron. La serie è una co-produzione tra Halfire Entertainment, CBC e Netflix. I produttori esecutivi sono Polley, Harron e Noreen Halpern.