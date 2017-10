Amazing Stories: Apple produrrà il reboot della serie di Steven Spielberg

Come riportato dal The Wall Street Journal, Apple sta cercando di addentrarsi nel mondo dei contenuti originali e vuole iniziare producendo il reboot di

La società di Cupertino co-produrrà la nuova serie, composta da 10 episodi, insieme alla Amblin Entertainment di Steven Spielberg, già artefice della serie originale andata in onda dal 1985 al 1987. Il budget stanziato sarà di circa 5 milioni di dollari a episodio. Ancora nessun dettaglio circa l’effettivo coinvolgimento di Spielberg come regista, ma secondo l’articolo sarà senz’altro produttore esecutivo del reboot. Bryan Fuller (Hannibal) sarà invece lo showrunner designato.

La serie originale nacque come sorta di aggiornamento di Ai confini della realtà e si avvalse dei contributi di registi come Robert Zemeckis, Tobe Hooper e di un giovane Brad Bird, nonché dello stesso Spielberg. La serie vinse cinque Emmy, ma fu cancellata dalla NBC dopo la sua seconda stagione. Non rimane che capire in che modalità Apple deciderà di distribuire il reboot.