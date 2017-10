Amazon abbandona la serie di David O. Russell dopo il caso Weinstein

In seguito allo scandalo che ha coinvolto, Amazon ha abbandonato il progetto della serie televisiva dicon

“Amazon Studios non ha più intenzione di procedere con il progetto di David O. Russell – si legge nel comunicato diffuso da un portavoce della piattaforma – Invece, per The Romanoffs, Amazon intende andare avanti senza il coinvolgimento della Weinstein Company”.

The Romanoffs è una serie sviluppata dal creatore di Mad Men, Matthew Weiner. Per la serie di O. Russell, invece, erano già stati spesi 40 milioni di dollari prima ancora che iniziassero le riprese. Il trio coinvolto, ovvero regista, De Niro e Moore, ha dichiarato a People il loro rammarico, ma anche il rispetto verso questa decisione: “Supportiamo pienamente la decisione di Amazon alla luce dei recenti avvenimenti e in segno di rispetto per tutte le vittime coinvolte”.