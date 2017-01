Amazon rinnova The Man in The High Castle per una terza stagione

è sicuramente il progetto originale più ambizioso della sezione serie tv di. Lo show, adattamento di un romanzo di, è attualmente alla sua seconda stagione, ed è stato rinnovato dal gigante dell’e-commerce per una terza annata.

La prima stagione della serie ha ricevuto un buon riscontro sia da parte della critica che del pubblico, e lo stesso sembra stia succedendo con la seconda, la cui première è andata in onda di recente. A quanto pare Amazon è molto soddisfatta dei risultati del suo prodotto, tanto ce l’ha rinnovato per una terza stagione.

Il terzo anno di The Man in The High Castle sarà prodotto da Eric Overmyer, nuovo produttore esecutivo e showrunner della serie. Joe Lewis, l’uomo a capo della sezione Comedy e Drama degli Amazon Studios, ha dichiarato: “L’esplorazione di personaggi in un momento oscuro per l’umanità ci ha regalato due stagioni di storie incredibili. Eric e il suo team stanno facendo un grande lavoro su queste storie, sulle vite interiori di coloro che cercano di fare del bene in un mondo oscuro.”

La seconda stagione di The Man in the High Castle è disponibile su Amazon, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!