Amazon: The CW ribadisce che il serial su Wonder Woman non si farà

Il film susta avendo un grandissimo successo al botteghino di tutto il mondo e, oltre a questo, sembra sia piaciuto alla critica ed al pubblico. Per questo la Warner ha messo in cantiere un sequel, in arrivo a Natale 2019.

In pochi si ricorderanno, però, che prima il DC Extended Universe esplodesse al cinema, The CW stava sviluppando una serie televisiva in live-action prequel sulle avventure di Wonder Woman.

Non era la prima volta che la DC stava provando a fare qualcosa con il personaggio: era già stato realizzato un pilot per una potenziale serie con Adrianne Palicki bocciato sin da subito.

Nonostante questo serial, titolato Amazon, fosse chiaramente morto da morto, ma visto il successo della pellicola cinematografica, è stato chiesto al network statunitense se ci fosse un ripensamento, tanto per cavalcarne l'onda. La risposta? Negativa. Il progetto è defunto. Quindi niente da fare, la serie prequel su Wonder Woman non vedrà mai la luce.