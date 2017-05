American Crime Story: Dennis Quaid è la new entry nel cast della serie

ha scelto il suo George W. Bush. Saràche interpreterà la parte dell'ex presidente nella stagione della serie di

Si unisce al cast che già comprende Matthew Broderick come il direttore Michael D. Brown del Federal Emergency Management Agency e Annette Bening nel ruolo di Kathleen Blanco, governatore della Louisiana. Quaid interpreterà il 43° Presidente degli Stati Uniti nel un periodo in cui è stato criticato dai media per la sua gestione delle conseguenze dell'uragano Katrina.

Katrina è la seconda stagione di ACS e segue la pluri-premiata stagione di The People v. OJ Simpson del 2016. Courtney B. Vance, Sarah Paulson e Cuba Gooding Jr., ognuno dei quali è apparso in People v. O.J., potrebbero avere un ruolo anche nella nuova stagione, che avrà il suo debutto nel 2018. Il franchising - targato Fox Television Studios e 21 FX Productions - è impostato per affrontare l'assassinio nel 1997 di Gianni Versace nella terza stagione e lo scandalo di Monica Lewinsky nella quarta.

Quaid, dal canto suo, ha lavorato per la maggior parte delle volte su pellicola, anche se è stato recentemente visto sul piccolo schermo in The Art of More e Fortitude di Sky Atlantic. L'attore in oltre è meglio conosciuto per i suoi ruoli in The Day After Tomorrow, Genitori in Trappola e The Rookie.