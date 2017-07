American Crime Story: Katrina - si farà oppure no?

, il direttore della produzione di American Crime Story , parla della tanto chiacchierata stagione della serie a tema uragano. Ecco cosa ha dichiarato a THR.

"Siamo tutti in attesa di capire cosa stia succedendo. Sembra che tutto, al momento sia in fase di stallo."

Hemingway ha dato questa notizia a The Hollywood Reporter sabato, al Television Critics Association's summer press tour. Nonostante sia stato creato un cast di tutto rispetto, con nomi importanti quali Dennis Quaid nei panni dell'ex Presidente degli Stati Uniti George W. Bush, Annette Bening nei panni dell'ex Governatore della Louisiana Kathleen Blanco e Matthew Broderick nei panni del direttore della Federal Emergency Management, è addirittura possibile che la stagione non arrivi mai sugli schermi.

"Non è stato fatto proprio nulla. Non abbiamo nemmeno iniziato a prepararla." E alla domanda se la stagione uscirà mai ha risposto: "E chi lo sa? Dipende da Ryan Murphy" ha detto Hemingway.

Murphy, produttore alla FX e alla 20th Century Fox, non ha risposto a questa "provocazione", ma tempo addietro disse, in un'intervista, quando Katrina doveva essere il soggetto della stagione: "Voglio che questo show risvegli le coscienze, una "svegliata" a livello globale su diversi tipi di crimine. E, secondo me, Katrina è stato un ca**o di crimine! Un crimine contro gente che non poteva essere ascoltata e così lo tratteremo, come un crimine. E' quello di cui parla tutto lo show."

A giugno invece, è stato dato l'annuncio che "Versace", con Penelope Cruz e Ricky Martin, sarebbe andato in onda prima di Katrina, anche se la casa di produzione ha chiarito che entrambi gli show sarebbero usciti nel 2018. Inoltre, THR ha avuto l'esclusiva che la quarta stagione si occuperà del caso Monica Lewinsky.

Probabilmente, come riportano alcune voci di corridoio, Versace avrà più impatto di Katrina sull'audience, e forse si vuole investire di più su questa che sull'altra serie. Vedremo come si svilupperà tutta la questione e quali saranno le notizie che avremo da qui a breve al riguardo.