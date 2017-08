American Crime Story: Katrine, nuovo materiale e nuovo cast

La nuova terza stagione dista subendo alcuni importante cambiamenti.sarà basata adesso sul romanzodi, invece che sul romanzodi, come precedentemente era stato annunciato.

Il nuovo libro ricostruisce cinque giorni presso il Memorial Medical Center e mostra le vite di coloro che hanno lottato per sopravvivere in mezzo al caos. Dopo che L'uragano Katrina ha colpito la città e le alluvioni sono aumentate, gli infermieri e medici esausti dagli ingenti feriti, hanno scelto di curare alcuni pazienti per ultimi. Mesi dopo, molti di questi infermieri e medici hanno affrontato accuse criminali che li vedevano accusati di aver deliberatamente iniettato farmaci a numerosi pazienti per accelerarne la morte.

Oltre al cambiamento di materiale originale per la trama di American Crime Story: Katrina, anche i membri del cast Annette Bening, Matthew Broderick e Dennis Quaid non saranno più presenti nello show. Sarah Paulson, invece, interpreterà comunque la dottoressa Anna Pou, la quale è stata accusata, insieme a due infermieri ICU, dell'omicidio di secondo grado di alcuni pazienti.