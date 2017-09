American Crime Story: Versace, arriva il primo teaser trailer della serie

La nuova stagione della serie, scritta dache ne ha diretto gli episodi, ha il suo primo teaser trailer online. Lo show andrà in onda nel 2018.

Questo primo teaser è molto breve, ma riesce comunque a farci capire di cosa si tratta la seconda stagione della saga. Il suono dei colpi di pistola che spaventa gli uccelli, i quali si sparpagliano nel cielo, mentre la telecamera si concentra sulle porte iconiche della villa di Versace.

The Assassination of Gianni Versace si concentrerà, come spiega il titolo dello show, sull'omicidio ormai famoso dello stilista Gianni Versace, interpretato da Édgar Ramírez, nel Luglio del 1997 per mano del serial killer Adrew Cunanan (Darren Criss), il quale braccato dalla polizia, si suicidò una settimana dopo. Oltre a Ramírez e Criss, il cast sarà composta da Penelope Cruz, Ricky Martin, Max Greenfield e Finn Wittrock. La nuova stagione comincerà la narrazione dei fatti partendo dall'uccisione di Versace, raccontando a ritroso la spiegazione dell'accaduto.