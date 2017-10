American Crime Story: Versace, Matt Bomer entra nel cast

Matt Bomber, l’attore famoso per la sua interpretazione in White Collar, si sarebbe unito al cast della terza stagione di American Crime Story, American Crime Story: Versace

La notizia è stata riportata da TVLine, secondo cui Ryan Murphy, che ha già lavorato con Bomer in Glee, American Horror Story (Freak Show ed Hotel), The New Normal e The Normal Heart, dirigerà un episodio della serie, mentre Bomer - e questa è la sorpresa assoluta - dirigerà l’ottava puntata. Questo segnerà il debutto alla regia del famoso attore, che mai prima d’ora era apparso dietro la macchina da presa.

La terza stagione della serie tv pluripremiata sarà incentrata sull’omicidio dello stilista Gianni Versace (interpretato da Edgar Ramirez) da parte del serial killer Andrew Cunanan (Darren Criss), avvenuto nel 1997 e che cosse il mondo della moda.

Murphy ha rivelato che la trasposizione televisiva dell’omicidio sarà molto più intima, e sarà caratterizzata da una vera caccia all’uomo.