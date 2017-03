American God: Starz rilascia online la sequenza di apertura

C'è grande attesa attorno all'esordio della nuova serie, che farà il suo debutto sui piccoli schermi a stelle e strisce tra poco meno di un mese e il network statunitenseha rilasciato, per tutti gli spettatori in attesa, un nuovo filmato che ci mostra la sigla di apertura dello show in arrivo.

Nel 2001 uscì il romanzo American Gods di Neil Gaiman, che racconta le vicissitudini di un uomo di nome Shadow Moon, uscito dal carcere a causa della morte di sua moglie. Al suo funerale, incontra un uomo misterioso che porta il nome Mr. Mercoledì e che gli offre un lavoro. Questo è l'inizio delle avventure di Shadow che lo porteranno per tutta l'America. Il protagonista si ritroverà, infatti, ben presto nel bel mezzo di una guerra tra gli antichi dei di varie religioni e culture, e i nuovi dei della tecnologia, del denaro e del potere.

Il 30 aprile, Starz presenterà in anteprima il primo episodio di questa serie basata sul romanzo, e interpretata da Ricky Whittle nei panni di Shadow Moon e Ian McShane che sarà Mr. Mercoledì. Per la realizzazione dello spettacolo, gli showrunners Bryan Fuller e Michael Green hanno lavorato con Gaiman - che serve come produttore esecutivo - per l'adattamento del libro.

Oltre alla sigla di apertura della nuova serie arrivata online da poche ore, di recente sono stati rilasciati online anche alcuni character poster che ci offrono un assaggio di alcuni dei personaggi, umani e divini, dello show.