American Gods arriva ad aprile, ecco il poster

STARZ ha finalmente annunciato quando vedremo in televisione (e parliamo, per ora, solo del suolo americano) l'atteso adattamento di, in origine un romanzo pluripremiato dipubblicato nel 2001 e diventato un vero e proprio cult.

L'emittente statunitense ha confermato che American Gods debutterà questo 30 aprile; la prima stagione consisterà di otto episodi. Nell'annunciare la messa in onda, Starz ha diffuso un nuovo poster da questo attesissimo serial, che trovate qui sotto.

Il cast del serial è impressionante ed include Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Sean Harris, Yetide Badaki, Bruce Langley, Crispin Glover, Jonathan Tucker, Cloris Leachman, Peter Stormare, Chris Obi, Gillian Anderson, Mousa Kraish, Orlando Jones e Kristin Chenoweth.

