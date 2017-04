American Gods: un banner e una nuova featurette della serie di Bryan Fuller

Mancano solo 9 giorni all'arrivo sudel pilot dell'attesa, adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di, ma continua ancora oggi la campagna promozionale del progetto creato da

Il nuovo materiale rilasciato online dalla produzione ci regala così un banner promo con protagonisti Ricky Wittle (Shadow), Ian McShane (Mr. Wednesday), Emily Browning (Laura Moon), Bruce Langley (Technical Boy), Pablo Schreiber (Mr. Sweeney) e Yetide Badaki (Bilquis).



In aggiunta c'è anche una nuova featurette che spiega meglio la trama della serie per chi si sentisse ancora un po' perso nonostante i teaser e i promo rilasciati in precedenza.



American Gods andrà in onda sulla Starz a partire dal 30 aprile, mentre in Italia sarà trasmesso da Amazon Video dal 1° maggio.