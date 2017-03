American Gods: dei in guerra nel nuovo, sanguinosissimo trailer uffciale

In occasione dell'SXSW, laha rilasciato online un nuovo, epico trailer ufficiale per l'attesissima, adattamento televisivo curato da) e basato sull'omonimo romanzo di

Nel nuovo filmato c'è tutto, e sembra che il canale e lo showrunner -con l'aiuto dello stesso Gaiman alla sceneggiatura- abbiano svolto un lavoro incredibile di ricostruzione e ampliamento del libro, che vede al centro della storia Shadow Moon (Ricky Whittle), ex-galeotto che appena uscito di galera viene assunto come body-guard da Mr. Wednesday (Ian McShane), che lo coinvolge suo malgrado in una guerra tra vecchi e nuovi dei, trasferitasi ormai nelle terre del Nuovo Mondo, in America, da secoli.



American Gods vede nel cast anche Emily Browning e Pablo Schreiber, e la première è prevista per sulla Starz il prossimo 30 aprile, mentre in Italia arriverà grazie ad Amazon Video il 1° maggio.



Ecco il nuovo trailer ufficiale: