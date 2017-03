American Gods: nuove foto e motion poster dalla serie esordiente

Un altro adattamento televisivo di un famoso romanzo farà presto il suo debutto con la premiere della prima stagione sul network televisivo statunitense. Stiamo parlando die la rete ci permette di dare un primo sguardo al suo nuovo spettacolo con le nuove immagini e il motion poster che potete trovare, come sempre, in fondo alla news.

I fan del pluripremiato romanzo di Neil Gaiman, American Gods dovranno ancora aspettare meno di due mesi per assistere all'adattamento in otto episodi che verrà rilasciato da Starz.

Il progetto ha attirato alcuni nomi di alto livello, ha due showrunner molto importanti al timone e gode dell'approvazione e della partecipazione dell'autore del libro.

American Gods si basa sul presupposto che il potere di una divinità deriva dalla fede dei propri fedeli. Il melting pot culturale degli Stati Uniti ha portato un vasto assortimento di Dei dalle antiche mitologie, che lottano per sopravvivere in un clima di crisi della fede portato in essere dalla nascita di nuovi Dei, originati dalle più recenti e attuali preoccupazioni umane, grazie a fenomeni come la fama, i media e la tecnologia. Un ex detenuto, Shadow Moon, viene reclutato dall'enigmatico Mr. Mercoledì per un'avventura che attraversa il paese, mentre gli antichi Dèi si preparano a combattere i nuovi.

American Gods farà il suo debutto con la sua prima puntata sui piccoli schermi televisivi statunitensi domenica 30 aprile sul network Starz.