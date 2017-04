American Gods: Yetide Badaki è la Dea dell'amore Bilquis nel nuovo promo TV

Laha rilasciato online un nuovo promo ufficiale dell'attesissima, serie televisiva dibasata sull'omonimo e amato romanzo di, quest'ultimo anche co-sceneggiatore dello show.

Il nuovo filmato presenta al pubblico Bilquis, la Dea dell'Amore che nella produzione sarà interpretata da Yetide Badaki. Il video segue i promo già rilasciati dedicati a Shadow (Ricky Whittle), Laura (Emily Browning), Mad Sweeney (Pablo Schreiber) e Mr. Wednesday (Ian McShane).



Nel romanzo di Gaiman, Bilquis è un'antica Dea che tenta di recuperare il suo potere mediante il proprio culto da parte di uomini inetti e incompetenti che incontra lavorando come prostituta. Come? Diciamo che li divora... ma non con la bocca.



La premiere di American Gods andrà in onda sulla Starz il prossimo 30 aprile, mentre il 1° maggio sbarcherà anche in Italia grazie ad Amazon Prime Video.