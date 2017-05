American Horror Story 7: arriva la prima concept art della prossima stagione

Come ricorderete, la sesta stagione diera circondata da un alone di mistero e, prima del suo debutto,aveva diffuso moltissimi teaser il cui obiettivo principale era confondere lo spettatore sul soggetto del sesto capitolo. Questa volta la strategia dei produttori sarà diversa e, infatti, arriva già la prima concept art.

Come potete vedere, Ryan Murphy ci regala il primo sguardo ad una delle creature che vedremo nella settima stagione di American Horror Story, sotto forma di una concept art.

Secondo alcuni, la stagione 7 della serie horror potrebbe essere la più terrificante e, intanto, si conosce già il tema del prossimo capitolo, ovvero l'elezione presidenziale 2016 degli Stati Uniti.

Il cast della serie si sta ampliando sempre di più anche attraverso le varie conferme dei personaggi ricorrenti e dei membri fissi del cast come Evan Peters e Sarah Paulson, che saranno affiancati da Billie Lourd, così come dall'attore Billy Eichner. Tuttavia, i ruoli che i vari interpreti andranno a ricoprire rimangono ancora un mistero per il momento, ma con questa nuova immagine ci viene consentito almeno di dare una sbirciata agli elementi soprannaturali che causeranno incubi ai personaggi ed al pubblico. Murphy, infatti, ha pubblicato su Instagram quella che sembra essere una creatura mostruosa che ricorda un elefante, presumibilmente un cenno non troppo velato al partito repubblicano.

Ricordiamo che la prossima e settima stagione di American Horror Story farà il suo debutto sui piccoli schermi nel corso del mese di settembre su FX.