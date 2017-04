American Horror Story 7: Billie Lourd entra nel cast

Deadline ha rivelato cheè ufficialmente entrata nel cast della settima stagione della serie antologica prodotta da FX,. La figlia di, scomparsa proprio qualche mese fa, quindi, entra a far parte di una delle serie tv più apprezzate dagli utenti.

Non si tratta di una prima assoluta per la Lourd, che ha già interpretato Chanel in Scream Queens.

Al momento sulla settima stagione dello show di Ryan Murphy e Brad Falchul non è noto alcun dettaglio, a parte il fatto che le riprese dovrebbero cominciare a giugno. A quanto pare le vicende ruoteranno intorno alla campagna elettorale e la prima puntata sarà ambientata proprio la sera delle elezioni presidenziali. Sul resto c’è il riserbo più assoluto.

Secondo molti, però, la messa in onda sarebbe prevista per il prossimo autunno.