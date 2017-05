American Horror Story 7, Evan Peters vorrebbe interpretare Ivanka Trump!

Dopo l'annuncio cheavrebbe trattato il tema delle elezioni presidenziali,ha sorpreso tutti palesando un certo interesse nel vestire i panni di, e oggi è il turno di

Intervistato infatti dall'Hollywood Reporter, l'attore feticcio della serie e di Ryan Murphy ha dichiarato che gli piacerebbe davvero molto interpretare Ivanka Trump, la figlia dell tycoon e attuale 45° Presidente degli Stati Uniti d'America.



L'attore ha così spiegato, tessendo anche le lodi della Paulson: «Sarah potrebbe interpretare chi vuole, quindi sì, potrebbe senz'altro vestire i panni di Trump. Mi piacerebbe vederla in quel ruolo, perché Trump ha davvero così tante caratteristiche esterne che lei potrebbe approfondire magnificamente. Se lei poi farà Donald, io interpreterò Ivanka!».



Peters ha poi continuato parlando della nuova serie di episodi: «Sarà sicuramente una stagione diversa. Preferirei non anticipare nulla, lasciando alle persone il gusto della scoperta, il piacere di vederla e decidere con le proprie teste. American Horror Story tocca infatti molte corde diverse, spingendo il pubblico a ragionare, quindi sarà interessante vedere come reagiranno questa volta».



Aggiunge poi in chiusura: «I film e le serie TV sono uno specchio della vita reale e del clima sociale, quindi tutto ciò che sta accadendo dovrebbe essere nella nuova stagione».



American Horror Story 7 vedrà nel cast anche Billy Lourd e Billy Eichner.