American Horror Story 7: novità sui personaggi di Sarah Paulson e Evan Peters

I due attori di American Horror Story hanno trovato che essere innamorati era così divertente che lo saranno ancora una volta., che sono stati moglie e marito già nella stagione, torneranno ad esserlo nel prossimo capitolo della saga,

Ad annunciarlo è stato lo stesso regista e creatore della serie, Ryan Murphy, attraverso un'immagine via Instagram (che potrete vedere qui sotto). Nel suo post, il regista ha rivelato che i personaggi, Ally e Kai, abbiano "una storia d'amore da anni".

Paulson e Evans faranno parte del cast composto dai nuovi arrivati Lena Dunham (Girls), Billy Eichner (Difficult People), Billie Lourd (Scream Queens), Leslie Grossman (What I Like About You) e Colton Haynes (Teen Wolf), e dagli attori di vecchia data Adina Porter (The 100), Cheyenne Jackson (30 Rock), Frances Conroy (Six Feet Under) e Mare Winningham (The Affair).

American Horror Story: Cult andrà in onda il 5 Settembre sui canali FX.