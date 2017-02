American Horror Story 7: rivelato il titolo e il tema del prossimo capitolo!

Come ricorderete, lo scorso anno la produzione dietro alla sesta stagione della serie antologicae il network televisivohanno fatto scervellare i fan sul tema della stagione. Per il capitolo successivo non verrà seguita la stessa strategia e, infatti, il tema della stagione 7 è già arrivato in rete.

Il creatore dello show Ryan Murphy ha fatto una rivelazione molto disinvolta comunicando a tutti il soggetto del prossimo capitolo di American Horror Story.

Tenetevi forti, perché le cose incominceranno a invadere il campo della politica! Stando a ciò che Ryan Murphy ha rivelato ad Andy Cohen nel video che potete trovare qui sotto e come potete vedere nella prima foto della prossima stagione della serie che si è diffusa su Twitter, sembra proprio che il tema centrale dei prossimi episodi saranno le Elezioni Presidenziali Americane del 2016, che come sappiamo hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca e, a quanto pare, la stagione porterà il titolo di American Horror Story: White House.

Inutile dire che questa decisione da parte di Murphy farà sicuramente notizia. Se la trama avrà una distorsione evidente della realtà, o se cercherà invece di inquadrare l'intero clima politico come qualcosa di mostruoso, questo non ci è ancora dato sapere.

Infine, Murphy ha confermato a Vanity Fair che la stagione crossover tra Murder House e Coven è ancora in corso di sviluppo - semplicemente non è ancora il progetto prioritario.

Come sempre, vi terremo aggiornati sullo stato della settima stagione di American Horror Story.